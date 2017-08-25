Омских ветеринаров обвиняют в медлительности при борьбе с чумой

Специалисты ветеринарной службы Тюкалинского района не взяли пробы крови у чумного поросёнка, павшего в одном из хозяйств.

Региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнародовало факт недобросовестной работы ветеринаров Тюкалинского района. Как прокомментировали в ведомстве, в одном из личных подсобных хозяйств деревни Гуровка Тюкалинского района было установлено, что первый случай падежа одного поросёнка произошёл 12 августа. Но специалисты ветслужбы выехали на место лишь 14 августа. Пробы патологического материала от павшего животного вообще не брались. Кровь для проведения исследования на АЧС взята лишь от второго падшего поросёнка 21 августа.

- Учитывая сложившуюся в регионе ситуацию по африканской чуме свиней, затягивание с установлением причины падежа, а также непроведение лабораторных исследований для исключения АЧС - недопустимы, - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Добавим, африканская чума свиней зафиксирована в Любинском, Омском, Саргатском, Таврическом, Горьковском, Оконешниковском, Кормиловском, Калачинском, Нижнеомском, Тюкалинском, Азовском, Исилькульском районах и в черте города - Советском и Октябрьском, Ленинском округах. Отчуждено более 12 тыс. голов свиней общим весом 793 тонны.