Полиция ищет "работодателей" омских попрошаек

Пока представители всевозможных благотворительных фондов, собирающие на самых оживлённых городских магистралях пожертвования на лечение больных детей, привлекаются к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Омские полицейские заинтересовались попрошайками и представителями благотворительных организаций, собирающими пожертвования на лечение больных детей, в том числе на проезжей части. По поручению начальника УМВД России по Омской области, стражи правопорядка проводят соответствующие профилактические мероприятия.

С начала недели полицейские доставили в отделы органов внутренних дел более 50 таких омичей. В отношении них проводится проверка, отрабатывается возможная причастность их к совершённым ранее противоправным деяниям. На особом контроле - молодые люди и парни, представляющиеся сотрудниками благотворительных фондов. Как подчеркнули в полиции, их деятельность перепроверяется, изучается документация благотворительных организаций.

- Лица, находящиеся на проезжей части, в том числе на перекрёстках улиц Фрунзе - Орджоникидзе, 70 лет Октября - Конева, Масленникова - Б. Хмельницкого, привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходом, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.