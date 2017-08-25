Полиция ищет "работодателей" омских попрошаек

Омские полицейские заинтересовались попрошайками и представителями благотворительных организаций, собирающими пожертвования на лечение больных детей, в том числе на проезжей части. По поручению начальника УМВД России по Омской области, стражи правопорядка проводят соответствующие профилактические мероприятия.
С начала недели полицейские доставили в отделы органов внутренних дел более 50 таких омичей. В отношении них проводится проверка, отрабатывается возможная причастность их к совершённым ранее противоправным деяниям. На особом контроле - молодые люди и парни, представляющиеся сотрудниками благотворительных фондов. Как подчеркнули в полиции, их деятельность перепроверяется, изучается документация благотворительных организаций.
- Лица, находящиеся на проезжей части, в том числе на перекрёстках улиц Фрунзе - Орджоникидзе, 70 лет Октября - Конева, Масленникова - Б. Хмельницкого, привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходом, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
В правоохранительном ведомстве напоминают: нелишне поинтересоваться у благотворителей-добровольцев, какую организацию они представляют. Обратившись в указанный благотворительный центр, выяснить, где и в каком районе города ведётся сбор денежных средств на лечение или приобретение медицинских препаратов, людьми, представляющими интересы ребёнка и благотворительной организации.
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Никакая это не благотворительность, а отработанная мошенническая схема.
Найти организаторов мнимых попрошаек не сложно, они же деньги в итоге собирают с низшего звена работающего на дорогах, да и последним скрывать особо не чего, в большинстве случаев они думают что делают хорошее дело, было бы желание у правоохранителей