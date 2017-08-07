Омский "Дом радужного детства" получит президентский грант в размере почти 6 млн рублей
Общество  •   7 августа 2017, 17:40, последнее обновление 7 августа 2017, 17:44  •  печать

Омский "Дом радужного детства" получит президентский грант в размере почти 6 млн рублей

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В Сибири 142 некоммерческие организации получили президентские гранты. Среди них оказался проект омского благотворительного центра "Радуга".

142 некоммерческие организации из Сибирского федерального округа стали победителями первого в этом году конкурса на получение президентских грантов, пишет "Сибирское агентство новостей". Упомянутые гранты предназначены для развития гражданского общество.

В общей сложности победителями конкурса стали 970 организаций. В первую десятку регионов, набравших большее количество победителей из СФО, вошли Красноярский край и Иркутская область. Красноярскому краю с 43 проектами досталась третья строчка рейтинга, а Иркутской области с 23 проектами - седьмая.

Самый крупный грант достался новосибирскому фонду "Сибирский центр общественных инициатив". Его проект "Сотрудничество Ресурсных центров: новый взгляд на развитие" получит 8,19 млн руб. Также в первую тройку вошли: "Заповедная Сибирь: Генеральная уборка", которую представило алтайское краевое экологическое движение "Начни с дома своего" (5,89 млн руб.) и проект омского благотворительного центра "Радуга" - "Водолечебница на базе Центра помощи тяжелобольным и паллиативным детям "Дом радужного детства" (5,77 млн руб.).

Отметим, что больше всего грантов было получено по направлениям "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Теги  •  #Президентский грант #Радуга #рейтинг

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