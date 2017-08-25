В Омске для переселенцев построят детский сад, школу и спорткомплекс
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 11:23, последнее обновление 25 августа 2017, 13:24  •  печать

В Омске для переселенцев построят детский сад, школу и спорткомплекс

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В Центральном округе Омска на улице Стороженко появится образовательно-оздоровительный комплекс. К реализации проекта планируют приступить в 2018 году.

Мэрия планирует построить современный образовательно-оздоровительный комплекс в Центральном округе на улице Стороженко. В его состав войдут детский сад, который сможет принять 180 детей, средняя школа, рассчитанная на 550 мест, и спортивный комплекс.

Новый объект появится для переселенцев из аварийного жилья. Реализовывать проект планируют уже в следующем году. Приблизительная стоимость строительства и оснащения комплекса оборудованием составляет около полумиллиарда руб. Отметим, что в Омске по такому проекту уже построены три объекта, которые расположены на Левом берегу.

Теги  •  #детский сад #спорткомплекс #стройка #школа

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Комментарии
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Ирина Пастушенко  •  25 августа 2017, 12:12

Очень удобно, когда образовательные учреждения строятся в комплексе, а не разбросаны по всему городу.

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