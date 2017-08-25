В Омске для переселенцев построят детский сад, школу и спорткомплекс

В Центральном округе Омска на улице Стороженко появится образовательно-оздоровительный комплекс. К реализации проекта планируют приступить в 2018 году.

Мэрия планирует построить современный образовательно-оздоровительный комплекс в Центральном округе на улице Стороженко. В его состав войдут детский сад, который сможет принять 180 детей, средняя школа, рассчитанная на 550 мест, и спортивный комплекс.

Новый объект появится для переселенцев из аварийного жилья. Реализовывать проект планируют уже в следующем году. Приблизительная стоимость строительства и оснащения комплекса оборудованием составляет около полумиллиарда руб. Отметим, что в Омске по такому проекту уже построены три объекта, которые расположены на Левом берегу.