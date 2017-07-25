В Омске передумали строить спорткомплекс на человеческих костях

Консул Республики Казахстан в Омске Эльдар Кунаев добился прекращения строительных работ на мусульманском кладбище, расположенном на Левобережье. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в РФ. Запрет, по словам Эльдара Кунаева, носит официальный характер.

- В настоящий момент консульство совместно с руководством мэрии решает вопрос восстановительных мероприятий. Стоит отметить, ситуация находится на особом контроле официальных ведомств России и Казахстана, - сообщили в посольстве Казахстана.

Напомним, информация о строительстве спорткомплекса на человеческих костях появилась в середине июля. Один из омичей опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором можно было увидеть, как экскаватор забирает ковшом грунт с человеческими останками из ямы и выгружает его в КамАЗ. Впоследствии стало известно, что работы велись на бывшем мусульманском кладбище.