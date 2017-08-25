С бывшего замначальника омской полиции требуют вернуть 11 миллионов рублей

На рассмотрение Первомайского районного суда поступил иск прокуратуры Омской области. Надзорное ведомство требует взыскать с бывшего заместителя начальника УМВД России по Омской области Сергея Клевакина более 11 млн руб. Это компенсация ущерба, причинённого преступлением.

Напомним, Сергей Клевакин был осуждён по статье "Превышение должностных полномочий". В суде доказано, что полицейский оказал содействие учредителю и фактическому руководителю ООО "РБТ-Сервис" в предоставлении информации, обеспечившей победу компании в конкурсе на приобретение для работников ведомства 18 служебных квартир общей стоимостью более 29 млн руб. Следствие инкриминировало ему ещё одно преступление - получение взятки. Но состава преступления в действиях замначальника не нашлось. По этой статье судом бывший высокопоставленный страж правопорядка оправдан.

- В результате незаконных действий Клевакина бюджету Российской Федерации был причинён ущерб. В настоящее время исковое заявление прокуратуры области о взыскании с Сергея Клевакина более 11 млн руб. принято на рассмотрение Первомайским районным судом Омска, - добавили в прокуратуре.