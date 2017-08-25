С бывшего замначальника омской полиции требуют вернуть 11 миллионов рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 11:08, последнее обновление 25 августа 2017, 12:00  •  печать

С бывшего замначальника омской полиции требуют вернуть 11 миллионов рублей

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В такую сумму прокуратурой был оценён ущерб, который причинил полковник Сергей Клевакин своим преступлением.

На рассмотрение Первомайского районного суда поступил иск прокуратуры Омской области. Надзорное ведомство требует взыскать с бывшего заместителя начальника УМВД России по Омской области Сергея Клевакина более 11 млн руб. Это компенсация ущерба, причинённого преступлением.

Напомним, Сергей Клевакин был осуждён по статье "Превышение должностных полномочий". В суде доказано, что полицейский оказал содействие учредителю и фактическому руководителю ООО "РБТ-Сервис" в предоставлении информации, обеспечившей победу компании в конкурсе на приобретение для работников ведомства 18 служебных квартир общей стоимостью более 29 млн руб. Следствие инкриминировало ему ещё одно преступление - получение взятки. Но состава преступления в действиях замначальника не нашлось. По этой статье судом бывший высокопоставленный страж правопорядка оправдан.

- В результате незаконных действий Клевакина бюджету Российской Федерации был причинён ущерб. В настоящее время исковое заявление прокуратуры области о взыскании с Сергея Клевакина более 11 млн руб. принято на рассмотрение Первомайским районным судом Омска, - добавили в прокуратуре.

Теги  •  #Сергей Клевакин #суд #ущерб

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  25 августа 2017, 15:03

Какими же огромными суммами воротят чиновники, вот почему все так рвуться к власти и бюджетной кормушке.

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Юля Пучкова  •  25 августа 2017, 15:37

Еще бы! Тем более, что несмотря на то, что их преступления время от времени выплывают наружу, все сходит с рук. Очень сомневаюсь, что исковое заявление против этого героя будет удовлетворено судом.

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