Бывшего замначальника омского УМВД, осуждённого за взятку, вновь оправдали

Сегодня, 27 аперля, в Омском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего заместителя начальника регионального УМВД полковника Сергея Клевакина. Он был осуждён за получение взятки в размере четырёх миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, он взял у учредителя ООО «РБТ-Сервис» Виктора Медведовского за предоставление информации, обеспечившей победу компании в конкурсе на приобретение 18 служебных квартир для работников полиции.
Вначале суд оправдал высокопоставленного стража правопорядка, однако приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Тогда вину Клевакина доказать удалось. Его осудили на четыре года, обязав выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Именно на этот приговор суда и была подана апелляционная жалоба.
Суд решил, что в его действиях нет состава преступления, которое квалифицируется как взятка. Но есть другой состав – превышение должностных полномочий. В итоге, срок наказания Клевакину снизили почти в два раза – до 2,6 лет лишения свободы.
Ну вот, 4 миллиона пошли в дело. То, как быстро сокращается срок, наталкивает на мысль, что таких эпизодов по превышению полномочий было гораздо больше.
Так скоро и в должности восстановят с закрытием уголовного дела! Ничего удивительного в нашей стране.
ужас, что творится? наверное, он просто дал огромную взятку судьям! Вот что это за судовая система?