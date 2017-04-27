Бывшего замначальника омского УМВД, осуждённого за взятку, вновь оправдали
Общество  •  27 апреля 2017, 18:29, последнее обновление 27 апреля 2017, 18:33  •  печать

Бывшего замначальника омского УМВД, осуждённого за взятку, вновь оправдали

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Полковник Сергей Клевакин будет отбывать наказание за превышение должностных полномочий. Вину осуждённого за получение взятки суд вновь посчитал недоказанной. Экс-полицейскому почти вдове снижен срок наказания.

Сегодня, 27 аперля, в Омском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего заместителя начальника регионального УМВД полковника Сергея Клевакина. Он был осуждён за получение взятки в размере четырёх миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, он взял у учредителя ООО «РБТ-Сервис» Виктора Медведовского за предоставление информации, обеспечившей победу компании в конкурсе на приобретение 18 служебных квартир для работников полиции.

Вначале суд оправдал высокопоставленного стража правопорядка, однако приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Тогда вину Клевакина доказать удалось. Его осудили на четыре года, обязав выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Именно на этот приговор суда и была подана апелляционная жалоба.

Суд решил, что в его действиях нет состава преступления, которое квалифицируется как взятка. Но есть другой состав – превышение должностных полномочий. В итоге, срок наказания Клевакину снизили почти в два раза – до 2,6 лет лишения свободы.

Теги  •  #взятка #Сергей Клевакин #суд

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  27 апреля 2017, 20:34

Ну вот, 4 миллиона пошли в дело. То, как быстро сокращается срок, наталкивает на мысль, что таких эпизодов по превышению полномочий было гораздо больше.

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Ада С  •  27 апреля 2017, 19:33

Так скоро и в должности восстановят с закрытием уголовного дела! Ничего удивительного в нашей стране.

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Оксана Поворознюк  •  27 апреля 2017, 18:32

ужас, что творится? наверное, он просто дал огромную взятку судьям! Вот что это за судовая система?

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