Экс-гендиректор "Мостовика" Олег Шишов должен вернуть 635 миллионов рублей

Сегодня, 8 июня, Кировский районный суд рассмотрел исковое заявление первого заместителя прокурора Омской области о взыскании с бывшего генерального директора ООО НПО "Мостовик" Олега Шишова материального ущерба в размере 635 млн руб. Как сообщает Генеральная прокуратура, поводом для иска стал приговор, вынесенный Шишову. Напомним, омского строителя признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве, также совершённом в особо крупном размере.

В суде было доказано, что Олег Шишов в 2009 – 2012 годах внёс в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на объектах, расположенных на территории городов Владивостока, Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. При этом работы фактически не выполнялись. Таким образом от государства было сокрыто свыше 487 млн руб.

Кроме того, с гендиректора научно-производственного объединения прокуратура просила взыскать аванс, выплаченный на строительство окружной дороги.

- Предоставив фиктивные документы, он получил в качестве аванса из областного бюджета 526 млн руб., из которых 79 млн руб. потрачены на строительные работы, а остальное на иные цели. Свыше 289 млн руб. были возвращены в бюджет Омской области в виде банковской гарантии выполнения ООО НПО "Мостовик" обязательств по строительству дороги, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Суд требование прокурора удовлетворил, постановив взыскать с Олега Шишова 635 млн руб. в качестве материального ущерба, причинённого преступлением. Но решение суда в законную силу не вступило.

Добавим, Олег Шишов освободился из колонии в марте этого года. На свободу он вышел условно-досрочно.