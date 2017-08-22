С экс-директора омского агрохолдинга "Дружино" через суд потребовали восемь миллионов
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 17:15, последнее обновление 22 августа 2017, 17:26  •  печать

С экс-директора омского агрохолдинга "Дружино" через суд потребовали восемь миллионов

Конкурсный управляющий агрохолдинга-банкрота "Дружино" хочет доказать в суде, что по вине экс-директора предприятия размер его активов уменьшился на 8 млн рублей. 

Как пишет "Сибирское агентство новостей", конкурсный управляющий агрохолдинга "Дружино" Денис Воротынцев обратился в арбитражный суд Омской области с заявлением о взыскании убытков с бывшего директора предприятия Дениса Денежкина. По мнению управляющего, в 2015 г. по вине Дениса Денежкина из-за передачи технических условий по подключению к газопроводу произошло уменьшение активов ООО "Агрохолдинг "Дружино" на 8 млн руб. Именно эту сумму, по мнению истца, бывший глава агрохолдинга должен возместить.

Напомним, "Дружино" - один из крупнейших в Омской области производителей овощей. Агрохолдинг был признан банкротом в июне 2017 г. Тогда объём требований кредиторов составлял 35,3 млн рублей. Денис Денежкин с 2013 г. по 2014 г. занимал кресло замминистра экономики региона, до середины 2016 г. он значился директором агрохолдинга.

Теги  •  #Арбитражный суд #Денис Денежкин #Дружино

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