Жители трёх омских поселений получат 6,6 млн руб. за чумных свиней
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 21:33, последнее обновление 22 августа 2017, 21:45  •  печать

Жители трёх омских поселений получат 6,6 млн руб. за чумных свиней

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Региональные власти компенсировали убытки фермерам Омского района, где снят карантин, введённый из-за африканской чумы свиней.

Как сообщает правительство Омской области, 22 августа компенсации в размере 6,6 млн руб. направлены на лицевые счета омичей, понесших ущёрб в результате отчуждения поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы. Речь идёт о 50 владельцах подворий в селе Ачаир, посёлках Набережный и Речной Омского района, где 4 августа указом губернатора был снят карантин.

Ранее компенсационные выплаты получили 87 жителей деревни Верблюжье Саргатского района на сумму более 1,7 млн. руб. Именно в Верблюжьем был зарегистрирован очаг АЧС. Компенсация выплачена жителям села Новоархангелка и деревни Аглы Любинского района. Здесь сумма превысила два миллиона рублей. Следующие компенсационные выплаты получат жители посёлка Ачаирский Омского района.

Напомним, размер выплат определён исходя из средней рыночной стоимости и составляет 133 руб. за 1 кг живого веса и 186 руб. за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

Теги  •  #карантин #компенсации #правительство Омской области #чума

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