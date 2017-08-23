В Омской области зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 11:21, последнее обновление 23 августа 2017, 11:26  •  печать

В Омской области зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней

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Очаги возникли в личных подсобных хозяйствах Исилькульского и Тюкалинского районов.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 22 августа при взятии проб крови от свиней подтвердился результат на АЧС в ЛПХ гр. Брант М. В. в деревне Ивановка Исилькульского района и ЛПХ гр. Крузе А. А. в деревне Гуровка Тюкалинского района.

- В данных районах ведутся ограничительные мероприятия. В первую угрожаемую зону попали станция Кухарево, село Маргенау, деревня Николайполь, деревня Пучково Исилькульского района и деревни Пекишево и Максимовка Тюкалинского района, - сообщили в ведомстве.

Напомним, фермерам Омского района, где снят карантин, введённый из-за африканской чумы свиней, сейчас компенсируют убытки. 50 владельцев подворий в селе Ачаир, посёлках Набережный и Речной Омского района, где 4 августа указом губернатора был снят карантин, получили компенсаций на общую сумму в 6,6 млн рублей.

Теги  •  #Исилькульский район #свинья #Тюкалинский район #чума

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