В Омской области зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 22 августа при взятии проб крови от свиней подтвердился результат на АЧС в ЛПХ гр. Брант М. В. в деревне Ивановка Исилькульского района и ЛПХ гр. Крузе А. А. в деревне Гуровка Тюкалинского района.

- В данных районах ведутся ограничительные мероприятия. В первую угрожаемую зону попали станция Кухарево, село Маргенау, деревня Николайполь, деревня Пучково Исилькульского района и деревни Пекишево и Максимовка Тюкалинского района, - сообщили в ведомстве.

Напомним, фермерам Омского района, где снят карантин, введённый из-за африканской чумы свиней, сейчас компенсируют убытки. 50 владельцев подворий в селе Ачаир, посёлках Набережный и Речной Омского района, где 4 августа указом губернатора был снят карантин, получили компенсаций на общую сумму в 6,6 млн рублей.