Главный Дед Мороз страны прибудет в Омск на поезде
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 10:21, последнее обновление 25 августа 2017, 11:14  •  печать

Главный Дед Мороз страны прибудет в Омск на поезде

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Утверждён график предновогоднего турне Деда Мороза из Великого Устюга. В этот раз он проедет от Владивостока до Москвы на специальном новогоднем поезде.

Предновогоднее путешествие Деда Мороза по городам России проводится уже 15 лет подряд. В прошлом году за 48 дней зимний волшебник вместе с популярными ведущими проехал тысячи километров в зелёном фургоне с подарками, проводя праздники и зажигая городские елки. В этом году волшебник проедет по городам на специальном новогоднем поезде. Дед Мороз побывает в Омске и ещё 23 российских городах. Тур стартует уже 1 ноября.

- В каждом городе мы планируем делать двухдневные остановки, устраивать на площадях большие праздники и концерты со звёздами НТВ, посещать социальные учреждения и простые семьи. Надеюсь, что наше конструктивное сотрудничество продолжится и мы будем дальше вместе радовать наших зрителей, - сообщает пресс-служба компании НТВ, выступающей спонсором турне, со ссылкой на генерального директора Алексея Земского.

Напомним, что в прошлом году главный Дед Мороз не проехал мимо нашего города. Во время своего визита в Омск главный зимний волшебник рассказал о том, что просят у него дети, как он относится к инициативе Роскомнадзора о правилах оформления письма Деду Морозу, а также о том, когда в Омске появится долгожданное метро.

Теги  •  #график #Дед Мороз #турне

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