Стоимость услуг эвакуатора может подешеветь на 600 рублей

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных машин на штрафстоянку составил 1631 руб. Это на треть ниже действующей стоимости. Сейчас эта услуга оценена в 2307 руб.

Региональной энергетической комиссией Омской области 24 августа принят базовый тариф на перемещение и хранение транспортных средств. Корректировка произошла в связи с изменением методики на федеральном уровне.

- Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку в целях проведения торгов определён РЭК Омской области в размере 1631,42 руб. Это на треть ниже действующей стоимости перемещения автомобилей - в настоящее время услуга стоит 2307,70 руб., - сообщили в РЭК.

Базовый уровень тарифов на хранение задержанных авто на штрафстоянке в основном сопоставим с действующим. К примеру, базовый уровень часа хранения транспортных средств категорий А и М составляет 22,64 руб./час, категорий В и D - 45,27 руб./час (действующие расценки соответственно 22,83 и 45,66 руб./час).

Из-за изменения методики расчётов, значительно снизится базовый уровень для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е, а также негабаритных транспортных средств. Он определён на уровне 51,16 руб./час. Для сравнения, действующий тариф для категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е составляет 91,92 руб./час, для негабаритных транспортных средств - 136,98 руб./час. В период проведения аукционов существующие расценки будут продолжать действовать.