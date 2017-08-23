В Омске начинают судить сбившего дорожных рабочих водителя

За смерть одного из дорожников мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В суд передано уголовное дело в отношении 34-летнего водителя BMW Х5, который сбил двух дорожных рабочих. Напомним, 2 июня водитель снёс знаки "Дорожные работы" и "Объезд препятствия справа", после чего въехал в рабочих, которые наносили дорожную разметку. На месте погиб 24-летний молодой человек, второму - 21-летнему парню - потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемого установили и задержали в течение суток. На допросе он рассказал, что не среагировал на предупреждающие знаки, так как отвлёкся на разговор по телефону.

Осмотр места происшествия показал, что освещение на данном участке дороги было хорошим, а рабочие находились в светоотражающих жилетах. "Вину водителя подтверждает заключение биологической экспертизы, согласно которой изъятое с автомобиля вещество бурого цвета является кровью погибшего работника. Также эксперты подтвердили, что найденные на месте ДТП осколки зеркала относятся к зеркалу указанной иномарки", - сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

Собранные в процессе расследования доказательства говорят о том, что причиной наезда явилась неверная оценка водителем дорожно-транспортной ситуации, а также ослабление внимания и потеря контроля за движением.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.