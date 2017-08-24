На улице Конева установят новый памятник омичам-героям
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 16:51  •  печать

На улице Конева установят новый памятник омичам-героям

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В сквере Ветеранов в Кировском округе появится новый мемориал с 199 именами участников Великой Отечественной войны.

5 сентября в 11:00 в сквере Ветеранов по адресу Конева, 22, состоится торжественная церемония открытия нового мемориала. Как рассказали в администрации Кировского округа, работы по установке мемориального знака произойдут благодаря проекту КТОСа "Левобережный-12", представленного на ежегодный конкурс муниципальных грантов. На его реализацию активистам выделили 120 тыс. руб.

Памятный знак будет содержать в себе 199 имен участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории нынешнего Кировского округа. В мэрии отметили, что установка мемориала в сквере особенно актуальна, поскольку там проходят митинги, посвящённые Дням воинской славы, на которые приходят ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий в Афганистане, на Кавказе и в Чечне, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Теги  •  #Великая Отечественная война #мемориал #мемориальный сквер

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  24 августа 2017, 19:32

Нельзя забывать героев, да и простых людей.

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