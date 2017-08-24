На улице Конева установят новый памятник омичам-героям

5 сентября в 11:00 в сквере Ветеранов по адресу Конева, 22, состоится торжественная церемония открытия нового мемориала. Как рассказали в администрации Кировского округа, работы по установке мемориального знака произойдут благодаря проекту КТОСа "Левобережный-12", представленного на ежегодный конкурс муниципальных грантов. На его реализацию активистам выделили 120 тыс. руб.

Памятный знак будет содержать в себе 199 имен участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории нынешнего Кировского округа. В мэрии отметили, что установка мемориала в сквере особенно актуальна, поскольку там проходят митинги, посвящённые Дням воинской славы, на которые приходят ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий в Афганистане, на Кавказе и в Чечне, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.