На здании омской поликлиники установят доску в память о Сергее Королёве
Общество  •   5 июля 2017, 12:17, последнее обновление 5 июля 2017, 12:18  •  печать

На здании омской поликлиники установят доску в память о Сергее Королёве

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В Октябрьском округе появится мемориальная доска выдающемуся советскому авиаконструктору.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета депутаты одобрили установку памятной доски на стене детской городской поликлиники № 5 по улице 2-я Транспортная. В 1941-1942 годах в этом доме жил авиаконструктор Сергей Королёв.

Комитетом единогласно принято решение поддержать администрацию Октябрьского округа. Все необходимые документы имеются, - сообщил глава профильного комитета горсовета Александр Иванов.

Сергей Королёв попал в Омск в самом начале Великой Отечественной войны. В июле 1941 года в Сибирь эвакуировали Московский авиационный опытно-конструкторский завод № 156 и Тушинский авиационный завод № 81. Одно из конструкторских бюро в их составе - ЦКБ № 29 возглавлял авиаконструктор Андрей Туполев, а 34-летний Сергей Королёв работал под его руководством. Королёв участвовал в разработках бомбардировщиков и истребителей, а в 1942 году его перевели в конструкторское бюро при Казанском авиазаводе. 

Добавим, что в Омске в 2016 году, к 55-летию первого полёта человека в космос был установлен бюст Сергея Королёва. Он находится у ДК "Химик", по адресу проспект Королёва, 1.

Теги  •  #мемориальная доска #Сергей Королев

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Комментарии
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Александр Божежар  •  5 июля 2017, 12:32

Один из гениальных инженеров, разумеется его труд следует ценить доброй памятью всегда.

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