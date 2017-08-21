Стала известна дата установки в Омске бюста маршала Язова
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 16:19, последнее обновление 21 августа 2017, 16:30  •  печать

Стала известна дата установки в Омске бюста маршала Язова

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Бюст уроженца Омской области, маршала Советского Союза Дмитрия Язова установят 1 сентября.

1 сентября на территории школы-интерната № 9 будет установлен бюст советского государственного и политического деятеля, военачальника, последнего маршала Советского Союза 92-летнего Дмитрия Язова. Именно это образовательное учреждение носит его имя.

Напомним, инициативу установки бюста маршала Дмитрия Язова рассмотрели ещё в начале июля на очередном заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам. При этом ранее памятников омичам при жизни не открывали.

Отметим, что уроженец Омска, последний министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов является единственным маршалом из Сибири за время существования Советского Союза. Почётный гражданин Омской области Язов год назад получил медаль "Омск. 300-летие".

Добавим, что в Центральном округе также появится мемориальная доска почётному гражданину Омска, бывшему градоначальнику Юрию Глебову и памятный знак графу Сергею Витте.

Теги  •  #бюст #Дмитрий Язов

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