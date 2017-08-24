Омский пиарщик намерен судиться с обматерившей его Лесей Рябцевой

Прошедший Первый Омский медиафорум грозит обрасти медиаскандалом. Омский пиарщик Антон Дымченко после нелестной публичной критики с использованием нецензурных выражений со стороны Леси Рябцевой намерен подать иск в суд "за публичное оскорбление гражданского лица".

Напомним, в ходе выступлений на прошедшем Первом Омском медиафоруме приглашённый гость - журналист, экс-помощник главреда "Эха Москвы" и глава коммуникационного агентства Леся Рябцева неоднозначно отреагировала на выступление руководителя омского рекламного агентства "Коперник" Антона Дымченко. Рябцева усомнилась в профессиональных качествах выступавшего Дымченко, подкрепив мнение нецензурными словами. "Будь добр, положи микрофон и не позорься дальше", - порекомендовала журналистка спикеру. Свидетелями произошедшего стали участники форума, видеозапись с Рябцевой позже была выложена в интернет.

Сегодня, 24 августа, Антон Дымченко сообщил о своей реакции на слова Рябцевой. "Моё выступление сорвала Леся Рябцева, которая прилюдно меня обматерила, назвала дилетантом и оскорбила перед публикой. По поводу данной ситуации - я намерен подать иск в суд за публичное оскорбление гражданского лица", - написал Дымченко на своей странице в Facebook. Он также обратился к организаторам Первого Омского медиафорума с просьбой дать оценку выступлению Рябцевой: "является ли поступок приглашённого ими московского блогера Леси Рябцевой приемлемым для профессионального мероприятия такого рода?".

Скриншот Facebook

Пользователи Facebook неоднозначно отреагировали на заявление Антона Дымченко. Одни солидарны с ним, другие полагают, что все конфликты нужно было решать раньше, в рамках самого форума. "Нужно было ответить, Антон. Там. Либо так же, либо вежливо. Но точно не нужно было молчать", - рекомендует один из участников Первого Омского медиафорума, гендиректор "СТС Екатеринбург" Алексей Парфун.

Комментарием ситуации от самой Леси Рябцевой "Омск Здесь" пока не располагает.