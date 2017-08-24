Леся Рябцева ответила Антону Дымченко: "Жалко пиар-кисулю..."

В своём Telegram-канале Леся Рябцева призналась, что жалеет омского пиарщика, намеревающегося предъявить ей судебный иск. "Жалко пиар-кисулю, которую я послала на Омском медиафоруме и чьё выступление саботировала. Он не спит, не ест, катает постики в фейсбуке, пытается оправдать себя и доказать всем, что не жалкий. Постик я честно не читала, но абсолютно точно могу представить, что же там внутри. Печально, когда чувак не понимает, что пора остановиться и не пытаться доказать что-то окружающим. Не по словам, а по делам и мотивам, чувак, должны о тебе судить", - написала Леся Рябцева. Она также уточнила, что коллеги пиарщика тайно поблагодарили ее за комментарии, так как сами бы этого делать не стали: "Омск маленький, нельзя ни с кем ругаться". "Жалко его. И поучительно для нас всех", - резюмировала Леся Рябцева.

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Напомним, в ходе выступлений на прошедшем Первом Омском медиафоруме приглашённый гость - журналист, экс-помощник главреда "Эха Москвы" и глава коммуникационного агентства Леся Рябцева неоднозначно отреагировала на выступление руководителя омского рекламного агентства "Коперник" Антона Дымченко. Рябцева усомнилась в профессиональных качествах выступавшего Дымченко, подкрепив мнение нецензурными словами. На следующий день Антон Дымченко сообщил на своей странице в Facebook о намерении подать в суд на Рябцеву. "Моё выступление сорвала Леся Рябцева, которая прилюдно меня обматерила, назвала дилетантом и оскорбила перед публикой. По поводу данной ситуации - я намерен подать иск в суд за публичное оскорбление гражданского лица", - написал Дымченко. Он также обратился к организаторам Первого Омского медиафорума с просьбой дать оценку выступлению Рябцевой: "является ли поступок приглашённого ими московского блогера Леси Рябцевой приемлемым для профессионального мероприятия такого рода?".