Омский журналист вышел из профессионального союза по религиозным соображениям
Общество  •   5 июля 2017, 16:47, последнее обновление 5 июля 2017, 16:59  •  печать

Омский журналист вышел из профессионального союза по религиозным соображениям

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Заместитель главного редактора "Вечернего Омска" Михаил Лебедев заявил о выходе из состава Союза журналистов по причине несогласия с политикой организации.

Сегодня, 5 июля, на сайте ВОС появилось открытое письмо заместителя главного редактора издания "Вечерний Омск" Михаила Лебедева, в котором он официально заявил о своём выходе из омского отделения Союза журналистов. Поводом послужил объявленный накануне конкурс "Свет православия".

- Согласно Конституции РФ, Россия до сих пор остаётся светским, а не православным государством. Светская журналистика не может и не должна пропагандировать религиозные ценности - на то достаточно специальных газет, сайтов и телеканалов, - пишет Михаил Лебедев. - Вы бы там уже просто назвали себя православным отделением Союза журналистов, выступающим вместе с церковью за цензуру и мракобесие, а не за гражданские свободы, являющиеся имманентным свойством независимой светской журналистики.

В разговоре с корреспондентом ИА "Омск Здесь" Михаил Лебедев отметил, что "религиозная" позиция у организации прослеживается уже давно, и своим выходом он надеется направить деятельность союза в правильное, по его мнению, русло.

- С Татьяной Ильиничной Бессоновой (председатель Омского областного отделения Союза журналистов России - прим. ред.) у меня самые замечательные отношения, товарищеские, дружеские. А позиция Союза журналистов, касающаяся того, о чём я написал, прослеживается уже какое-то количество времени. Это не было вызовом, это не было каким-то скандалом. Я понимаю, что хайп взяли все с этого, но выходить минорно, кулуарно, мне показалось неправильным. Я не считаю в данном аспекте позицию Омского союза журналистов правильной. Возможно, это каким-то образом подвигнет руководство союза к светскости в противовес тому, о чём я написал. Как происходит процедура выхода, я понятия не имею. Я платил взносы, а сейчас не буду, - сообщил Михаил Лебедев.

На момент публикации материала председатель Омского областного отделения Союза журналистов России Татьяна Бессонова для комментария оказалась недоступна.

Теги  •  #открытое письмо #публикации #Союз журналистов

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