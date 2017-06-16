Новый министр культуры хочет создать сайт для общения с журналистами

Сегодня, 16 июня, новый министр культуры Омской области Юрий Трофимов дал первую пресс-конференцию в новой должности. Он отметил работу журналистов, которые освещают культурные события в регионе и заявил, что будет способствовать взаимодействию акул пера с органами власти.

- Я предлагаю создать единое культурное пространство региона, объединить усилия тех людей, которые планируют мероприятия в учреждениях культуры, и журналистов. Будет единая информационная площадка - сайт и социальные сети, которые будут с ним связаны. Чтобы мы все вместе продвигали культурные события в регионе. Я лично не пожалею для этого никаких сил. Чтобы о таких событиях, как интервью, встречи, концерты, знали как можно больше людей. Естественно, это потребует жёсткого программирования событий, чтобы они не проходили одновременно. В ближайшее время я скажу, как это можно сделать по программному обеспечению и взаимодействию тех, кто в этом заинтересован. Мы сделаем серьёзное информационное внедрение, которое позволит развивать культуру в регионе, - отметил Юрий Трофимов.

Напомним, что о том, что в России будет создан новый единый интернет-ресурс, объединяющий существующие гранты в сфере культуры во время своего визита в Омск в апреле заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.