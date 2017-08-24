В Омской области 118 домов подключатся к газу до наступления холодов

Деревня Гринск, расположенная в Черлакском районе, включена в план газификации Омской области в 2017 году.

Жители поселения Гринск попросили губернатора Виктора Назарова ускорить строительство сети газораспределения по деревне. По поручению главы региона объект включили в план газификации Омской области на 2017 год.

Проектирование было выполнено с привлечением средств населения, и местные власти внесли изменения и подготовили необходимые документы. Строительство газопровода протяжённостью более 6,2 км началось этим летом за счёт средств, выделенных по программе социального развития села.

По информации специалистов Управления по развитию сельских территорий Омской области, осуществить газификацию необходимо до декабря 2017 года. Стоимость контракта - 8 млн руб.

Однако уже сейчас подрядчик сделал почти половину строительных работ, а значит, омичи смогут подключиться к газу уже осенью до наступления холодов. От местных жителей потребуется купить необходимое оборудование, а администрации деревни - создать условия для быстрого подключения 118 домов.

Всего по программе соцразвития села в 2017 году планируется построить 37 км газопроводов внутри посёлков. На эти цели из областного и федерального бюджета выделят 31 млн руб. В этом году новые газопроводы появятся в восьми селах Омской области.