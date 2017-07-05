Котельным, оставившим омичей без горячей воды, вернули газ

В мэрии сообщили, что квартиры омичей, оставшихся без горячей воды из-за долгов котельных перед региональным поставщиком газа, должны подключить к горячему водоснабжению.

В городе восстановлено газоснабжение семи котельных, в том числе четырёх муниципальных. Прекращение работы теплоисточников было связано с задолженностью за ранее поставленное топливо перед ресурсоснабжающими организациями. Из-за долгов котельных перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск" без горячей воды остались более 20 тысяч омичей. Прокуратура была даже вынуждена обратиться в суд, чтобы вернуть горожанам коммунальные блага. Добавим, самый крупный долг перед региональным поставщиком газа накопила "Тепловая компания". На 1 июня 2017 года он превысил 290 млн руб.

Как сообщает департамент городского хозяйства, в организации, на балансе которых находятся котельные, направлены требования об активизации мероприятий по претензионной работе с должниками, в том числе в судебном порядке.