Котельным, оставившим омичей без горячей воды, вернули газ
Общество  •   5 июля 2017, 10:17  •  печать

Котельным, оставившим омичей без горячей воды, вернули газ

Автор:

В мэрии сообщили, что квартиры омичей, оставшихся без горячей воды из-за долгов котельных перед региональным поставщиком газа, должны подключить к горячему водоснабжению.

В городе восстановлено газоснабжение семи котельных, в том числе четырёх муниципальных. Прекращение работы теплоисточников было связано с задолженностью за ранее поставленное топливо перед ресурсоснабжающими организациями. Из-за долгов котельных перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск" без горячей воды остались более 20 тысяч омичей. Прокуратура была даже вынуждена обратиться в суд, чтобы вернуть горожанам коммунальные блага. Добавим, самый крупный долг перед региональным поставщиком газа накопила "Тепловая компания". На 1 июня 2017 года он превысил 290 млн руб.

Как сообщает департамент городского хозяйства, в организации, на балансе которых находятся котельные, направлены требования об активизации мероприятий по претензионной работе с должниками, в том числе в судебном порядке.

Теги  •  #газ #незаконное отключение #Тепловая компания

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Новичкам омского "Авангарда" раздали игровые номера  •  сегодня, 13:24
Вместе с мэром солидные премии получали его заместители  •  сегодня, 13:16
В Омске может пройти фестиваль памяти Егора Летова  •  сегодня, 12:48
Мэрия: доходы Вячеслава Двораковского соответствуют закону  •  сегодня, 12:30
Омичи заработали на торговле несуществующим сахаром шесть миллионов рублей  •  сегодня, 10:45
В Омске раскрыли угон иномарки ещё до обращения потерпевшего в полицию  •  сегодня, 10:37  •   1
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Иети шоу лето 200Х400