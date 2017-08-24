Олегу Шишову придётся выплатить 635 млн рублей ущерба

Вчера, 23 августа, Омский областной суд рассматривал апелляционную жалобу бывшего генерального директора "Мостовика" Олега Шишова. Он просил отменить решение Куйбышевского районного суда, постановившего взыскать с него 635 млн руб. Жалоба омского строителя была отклонена. Это подтвердили ИА "Омск Здесь" в областной прокуратуре.

Напомним, поводом для многомиллионного иска стал приговор, вынесенный Олегу Шишову. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве, также совершённом в особо крупном размере. Эти деньги - ущерб, причинённый преступлением.