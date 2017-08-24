Олегу Шишову придётся выплатить 635 млн рублей ущерба
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 09:38, последнее обновление 24 августа 2017, 10:01  •  печать

Олегу Шишову придётся выплатить 635 млн рублей ущерба

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Бывший генеральный директор НПО "Мостовик" проиграл в апелляции омской прокуратуре.

Вчера, 23 августа, Омский областной суд рассматривал апелляционную жалобу бывшего генерального директора "Мостовика" Олега Шишова. Он просил отменить решение Куйбышевского районного суда, постановившего взыскать с него 635 млн руб. Жалоба омского строителя была отклонена. Это подтвердили ИА "Омск Здесь" в областной прокуратуре.

Напомним, поводом для многомиллионного иска стал приговор, вынесенный Олегу Шишову. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве, также совершённом в особо крупном размере. Эти деньги - ущерб, причинённый преступлением.

Теги  •  #налоги #Олег Шишов #прокуратура #ущерб

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Комментарии
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Альберт Сидоркин  •  24 августа 2017, 11:56

С ума сойти. Это как же можно так много наворовать? И ведь это явно у него не последние деньги, что-то всё равно останется после выплаты.

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