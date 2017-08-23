Самым богатым кандидатом в омские депутаты стал Владимир Жириновский

На сайте избирательной комиссии Омской области опубликованы сведения о доходах кандидатов в депутаты Омского городского совета от политических партий. Самые высокие заработки показал лидер ЛДПР, депутат Госдумы - Владимир Жириновский, ставший для омских либерал-демократов "паровозом" в муниципальный представительный орган. Доход Владимира Вольфовича составил 79,1 млн руб. Он собственник шести домов, общей площадью почти в две тысячи квадратов, бассейна и автомобиля "Нива". Добавим, что часть источников дохода - пенсия и выплаты от преподавательской деятельности.

Второе место в тройке лидеров занимает единоросс, предприниматель, депутат Заксобрания Валерий Кокорин. Он показал доход в 51,02 млн руб. У него в собственности 16 земельных участков, два жилых дома, причём один из них в Краснодарском крае, две квартиры, несколько объектов недвижимости в Омске и Краснодаре. Третьим по уровню доходов стал другой бизнесмен - сторонник "Единой России" - Юрий Федотов. Его доход - 25,6 млн руб. В отличие от коллеги у него всего один земельный участок и три квартиры. Ему также принадлежат 184 тысячи акций омского ИТ-Банка (номинальная стоимость 3,84 руб.).

Миллионеров немало и среди справороссов. "Главным" стала москвичка, также "паровоз" - депутат Госдумы Елена Драпеко. Она задекларировала доход в 5,1 млн руб., став богатейшим кандидатом от "Справедливой России". Вторым по величине дохода стал её соратник по партии, куратор местных отделений Александр Кравцов. Его доход - 4,2 млн руб.

Любопытно, что среди кандидатов от коммунистической партии "Коммунисты России" ни одного миллионера не оказалось. Обеспеченным оказался педагог Валерий Евдокименко с доходом в 855 тыс. руб.

Среди представителей партии КПРФ самыми обеспеченными оказались депутат Заксобрания Андрей Алёхин (3,2 млн руб.) и предприниматель, депутат горсовета Александр Краснов (4,3 млн руб.).

Заметим, что один из кандидатов в депутаты горсовета от партии ЛДПР Дмитрий Мельниченко стал мультимиллионером поневоле. В его декларации о доходах закралась ошибка, благодаря которой он стал богаче на 108 млн руб. По данным сайта избиркома, доход его составляет 109,4 млн руб. На самом деле, работая оператором на нефтезаводе, он заработал чуть более одного миллиона рублей.