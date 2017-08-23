Десятки омских маршруток признаны неисправными

Сегодня, 23 августа, сотрудники Госавтоинспекции осуществляли проверки технического состояния транспорта перед выходом на маршрут вблизи пассажирских предприятий и на конечных остановках.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в ходе рейда было выявлено 185 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. За нарушение правил перевозки людей штрафы получили 11 водителей, за управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр двое, а за управление транспортным средством при наличии технических неисправностей - 29 водителей.

Кроме этого, за нарушение правил эксплуатации подвижного состава к административной ответственности привлечено пять должностных лиц.