Десятки омских маршруток признаны неисправными
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 21:02, последнее обновление 23 августа 2017, 21:11  •  печать

Десятки омских маршруток признаны неисправными

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Госавтоинспекторы подвели итоги профилактической операции "Маршрутка".

Сегодня, 23 августа, сотрудники Госавтоинспекции осуществляли проверки технического состояния транспорта перед выходом на маршрут вблизи пассажирских предприятий и на конечных остановках.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в ходе рейда было выявлено 185 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. За нарушение правил перевозки людей штрафы получили 11 водителей, за управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр двое, а за управление транспортным средством при наличии технических неисправностей - 29 водителей.

Кроме этого, за нарушение правил эксплуатации подвижного состава к административной ответственности привлечено пять должностных лиц.

Теги  •  #ГИБДД #маршрутки #правила дорожного движения

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