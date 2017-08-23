Омский инженер может получить шесть лет за скачанную из интернета программу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 18:04, последнее обновление 23 августа 2017, 18:04  •  печать

Омский инженер может получить шесть лет за скачанную из интернета программу

Автор:

25-летний парень скачал и пытался продать за 600 руб. нелицензионное ПО "Компас-3D V16", которое используют инженеры. Правообладатель оценил ущерб в 3,5 млн руб.

Завершено расследование уголовного дела 25-летнего омского инженера. Как сообщили в СУ СК России по Омской области, он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права.

По данным следствия, безработный инженер скачал из интернета и продал за 600 руб. нелицензионное программное обеспечение "Компас-3D V16" с библиотеками, каталогами и приложением. Правообладатель оценил ущерб в 3,5 млн руб. Добавим, программа предназначается для моделирования, в частности, в работе её используют инженеры, проектировщики.

- Обвиняемый в ходе следствия раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, - подчеркнули в Следственном комитете.

Теги  •  #авторские права #следственный комитет #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омской области опекуны заставляли школьниц спать на ледяном полу и есть протухший суп  •  сегодня, 17:43  •   1
Самым богатым кандидатом в омские депутаты стал Владимир Жириновский  •  сегодня, 15:53  •   1
Следствие: Сотни миллионов через кассу "Оши" оформлялись на кочегара  •  сегодня, 15:22
В Омской области 12-летний школьник утонул в котловане  •  сегодня, 14:36
Сын омского вице-губернатора потеряет работу из-за отца  •  сегодня, 13:32  •   2
На трассе Омск - Тюмень дважды сбили всадника  •  сегодня, 13:18  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400