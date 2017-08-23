Омский инженер может получить шесть лет за скачанную из интернета программу

25-летний парень скачал и пытался продать за 600 руб. нелицензионное ПО "Компас-3D V16", которое используют инженеры. Правообладатель оценил ущерб в 3,5 млн руб.

Завершено расследование уголовного дела 25-летнего омского инженера. Как сообщили в СУ СК России по Омской области, он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права.

По данным следствия, безработный инженер скачал из интернета и продал за 600 руб. нелицензионное программное обеспечение "Компас-3D V16" с библиотеками, каталогами и приложением. Правообладатель оценил ущерб в 3,5 млн руб. Добавим, программа предназначается для моделирования, в частности, в работе её используют инженеры, проектировщики.

- Обвиняемый в ходе следствия раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, - подчеркнули в Следственном комитете.