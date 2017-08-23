Омич прислал во Владимирский централ мобильный телефон в банке из-под скумбрии
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 15:29, последнее обновление 23 августа 2017, 15:29  •  печать

Омич прислал во Владимирский централ мобильный телефон в банке из-под скумбрии

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Омич решил позаботиться о своём брате, отбывающем наказание во Владимирском централе, поэтому передал ему мобильный телефон в банке из-под рыбных консервов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области, 21 августа сотрудники Владимирского централа во время досмотра посылки на имя одного из осуждённых обнаружили и изъяли мобильный телефон, SIM-карту и самодельное зарядное устройство. Запрещённые предметы были спрятаны в банку из-под рыбных консервов.

Судя по всему, отправитель разрезал банку, вложил "передачку" и снова запаял. Для веса он добавил металлические утяжелители. Как выяснилось, заботу об осуждённом проявил родной брат из Омска. Теперь в отношении него будет возбуждено административное дело.

Фото: пресс-служба УФСИН по Владимирской области

Теги  •  #консервная банка #мобильный телефон #УФСИН

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