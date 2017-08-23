Омская мэрия разыгрывает безлимитные проездные для школьников
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 16:48, последнее обновление 23 августа 2017, 16:50  •  печать

Омская мэрия разыгрывает безлимитные проездные для школьников

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Школьникам предлагают получить безлимитные проездные за репост из паблика.

Накануне нового учебного года департамент транспорта мэрии и МП "Пассажирсервис" организовали акцию по розыгрышу транспортных карт. Две школьные транспортные карты на месяц с безлимитным проездным получат омичи, выполнившие условия розыгрыша.

Победителей определят методом случайного выбора. Участникам акции понадобится подписаться на группу "ОмскТранспорт", сделать репост записи с розыгрышем, закрепить на стене и не удалять до оглашения результатов.

В пресс-службе мэрии отметили, что важное условие - хотя бы одно личное фото, а также реальные имя и фамилия на странице. Подведение итогов розыгрыша пройдёт 30 августа в 15:00.

Теги  •  #проездной билет #розыгрыш #транспорт #школьники

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