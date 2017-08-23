Омская мэрия разыгрывает безлимитные проездные для школьников

Накануне нового учебного года департамент транспорта мэрии и МП "Пассажирсервис" организовали акцию по розыгрышу транспортных карт. Две школьные транспортные карты на месяц с безлимитным проездным получат омичи, выполнившие условия розыгрыша.

Победителей определят методом случайного выбора. Участникам акции понадобится подписаться на группу "ОмскТранспорт", сделать репост записи с розыгрышем, закрепить на стене и не удалять до оглашения результатов.

В пресс-службе мэрии отметили, что важное условие - хотя бы одно личное фото, а также реальные имя и фамилия на странице. Подведение итогов розыгрыша пройдёт 30 августа в 15:00.