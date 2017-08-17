Улицу Ленина откроют для транспорта позже запланированного срока

Движение по участку центральной улицы будет восстановлено на две-три недели позже, чем планировалось.

На улице Ленина продолжаются работы по благоустройству, и пока дорога закрыта для транспорта. Изначально её планировали открыть в начале сентября, но срок переносится в связи с тем, что работы начались на месяц позже, чем планировалось по графику.

Мы прилагаем все усилия, чтобы участок улицы Ленина от Короленко до Ленинградской площади открыть ко 2 сентября. Закрытие участка от Короленко до Броз Тито будет продлено на срок от двух до трёх с половиной недель. Срок пока не согласован, - рассказал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

Добавим, что изменение графика связано с процедурами согласования работ, ускорить которые нельзя.