Улицу Ленина откроют для транспорта позже запланированного срока
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 11:23, последнее обновление 17 августа 2017, 14:58  •  печать

Улицу Ленина откроют для транспорта позже запланированного срока

Автор:

Движение по участку центральной улицы будет восстановлено на две-три недели позже, чем планировалось.

На улице Ленина продолжаются работы по благоустройству, и пока дорога закрыта для транспорта. Изначально её планировали открыть в начале сентября, но срок переносится в связи с тем, что работы начались на месяц позже, чем планировалось по графику.

Мы прилагаем все усилия, чтобы участок улицы Ленина от Короленко до Ленинградской площади открыть ко 2 сентября. Закрытие участка от Короленко до Броз Тито будет продлено на срок от двух до трёх с половиной недель. Срок пока не согласован, - рассказал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

Добавим, что изменение графика связано с процедурами согласования работ, ускорить которые нельзя.

Теги  •  #ИдеалСтрой #Павел Черняк #ремонт #улица Ленина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
43-летнего омича поймали на краже банок кофе в Астрахани  •  сегодня, 15:36
Дмитрий Лицкевич: Мы теперь должны задумываться о капитальном ремонте дорог  •  сегодня, 15:28
В Омске снова пройдёт турнир старожила "Авангарда" Александра Попова  •  сегодня, 15:21
В Омске поймали мужчин, снявших с поезда тормоза  •  сегодня, 14:34  •   1
В Омске организатора эскорт-услуг приговорили за убийство первого потенциального клиента  •  сегодня, 14:23
В Омске 12-летний мальчик оступился и утонул в Иртыше  •  сегодня, 13:09  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400