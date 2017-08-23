В 2GIS появился путеводитель по омским достопримечательностям

2GIS совместно с Aviasales составил путеводители по трём сибирским городам: Томску, Омску и Иркутску, взяв за основу подборки наиболее интересных мест в каждом из городов. Сервис работает в мобильном приложении для iOS и Android.

По словам составителей, при выборе мест, которые попали в путеводитель, они ориентировались на мнение пользователей сервиса, экспертов по городу, а также на материалы в СМИ. Так, в программу попали достопримечательности, популярные места, различные цифры и факты.

- Второй крупнейший город Сибири основан как стратегической важности острог в боях с кочевниками в XVII веке. Однако серьёзнее всего город заявил о себе в 1917 году. Именно Омск стал центром сопротивления большевикам и столицей Белой России - отсюда адмирал Колчак командовал войсками и управлял страной. Здесь сидел, но не писал Достоевский, сочинял, но не давал концертов Летов, и - только здесь - есть метромост, но нет метро, - характеризуют Омск на онлайн-странице путеводителя.

Путеводитель поделён на рубрики. В разделе "Самое главное" размещена информация о Пожарной каланче, Тарских воротах, Любинском проспекте, Доме купца Батюшкова, Казачьем и Успенском соборах, памятнике Достоевскому и метромосте. В рубрике "Омский Арбат" рассказывают об исторических объектах, расположенных по улице Чокана Валиханова. В "Белой столице" собраны места, связанные с пребыванием в городе Колчака, а в рубрике "Железные омичи" представлены современные металлические скульптуры, которые есть в городе.

Отметим, что ранее у 2GIS уже появились путеводители по 21 городу России и СНГ. В дальнейшем их планируется выпустить ещё для 71 города - как России, так и Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра. Как отметил менеджер компании Михаил Мельников, проект должен способствовать тому, чтобы жители России стали как можно чаще путешествовать по стране или хотя бы по ближайшим городам.