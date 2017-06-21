В омской колонии юбилей Виктора Цоя отметили концертом

На плацу жилой зоны исправительной колонии № 6 прошёл концерт, приуроченный к 55-летию Виктора Цоя, сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области. Для 1200 заключённых песни группы "Кино" исполнил вокально-инструментальный ансамбль колонии "Ренессанс". В перерывах зрителям рассказывали о творчестве Цоя и истории создания его песен.

Мы решили провести концерт не в клубе, а на открытом воздухе, - рассказал заместитель начальника ИК-6 Серей Нечаев. - Это позволило большому количеству осужденных присутствовать на мероприятии. Такой формат проведения мы будем использовать и в дальнейшем.

В прошлом году в учреждении был организован массовый просмотр видеофильма под открытым небом. Всего присутствовало 816 осужденных, что позволило установить рекорд России.

В ноябре 2016 года были организованы выездные концерты ВИА "Ренессанс" в шести исправительных колониях и следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Омской области.