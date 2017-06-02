Водитель, сбивший насмерть дорожного рабочего, не заметил произошедшего

Полиция нашла мужчину, устроившего ночную аварию на Левобережье. Он дал первые показания и рассказал, почему уехал с места ДТП.

Полиция установила личность водителя BMW Х5, совершившего ДТП на улице Лукашевича. Им оказался 34-летний омич. Мужчина уехал с места аварии, но сегодня его задержали.

Задержанный допрошен по существу. Он сообщил, что не заметил ничего ночью, отвлёкся от дороги - потянулся за телефоном. О произошедшем ДТП он узнал позже от своего знакомого. Задержанный сообщил, что не придал значения произошедшему, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" руководитель пресс-службы омского управления МВД России Алексей Командыков.

Оба сбитых дорожника были одеты в светоотражающие жилеты. Осмотр места показал, что уличное освещение на дороге хорошее. Кроме того, на капоте автомобиля, который водитель оставил на парковке около своего дома на улице Волгоградская, остались огромная вмятина и кровоподтёки.

По факту аварии следственный отдел УМВД России по Омской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас следователем допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские, автотехнические и иные необходимые экспертизы.

ДТП произошло сегодня, 2 июня, около часа ночи. Водитель кроссовера сбил дорожные знаки, конусы и наехал на двух дорожных рабочих, наносивших разметку. На месте погиб 24-летний молодой человек, второму - 21-летнему парню - потребовалась медицинская помощь.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Омской области