Омич сбил двух дорожников на трассе Омск-Муромцево и скрылся

Сегодня, 21 августа, около 6:45 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП с участием пешеходов на трассе Омск - Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой.

Предварительно известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал со стороны Красноярки в сторону поселка Муромцево. В районе 36 км он сбил двух дорожников, после чего бросил машину и скрылся.

В результате ДТП 25-летний и 41-летний мужчины были госпитализированы. Позже был задержан 25-летний виновник аварии. В отношении него возбуждено административное дело за оставление места ДТП и вождение в пьяном виде.