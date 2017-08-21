Омич сбил двух дорожников на трассе Омск-Муромцево и скрылся
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 12:43, последнее обновление 21 августа 2017, 14:35  •  печать

Омич сбил двух дорожников на трассе Омск-Муромцево и скрылся

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Полицейские задержали пьяного 25-летнего водителя, сбившего двух рабочих, проводивших ремонтные работы на трассе.

Сегодня, 21 августа, около 6:45 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП с участием пешеходов на трассе Омск - Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой.

Предварительно известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал со стороны Красноярки в сторону поселка Муромцево. В районе 36 км он сбил двух дорожников, после чего бросил машину и скрылся.

В результате ДТП 25-летний и 41-летний мужчины были госпитализированы. Позже был задержан 25-летний виновник аварии. В отношении него возбуждено административное дело за оставление места ДТП и вождение в пьяном виде.

Теги  •  #дорожники #ДТП #пешеход #пьяный водитель

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Комментарии
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Алекс   •  21 августа 2017, 20:28

Этот парень совершил сразу несколько преступлений, а на него лишь административное дело. Мягкий у нас закон.

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Анна Ворсина  •  21 августа 2017, 14:49

Дай бог,что бы наказали этого преступника по всей строгасти закона,а ребятам нашим скорейшего выздоровления....

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Майя Соловьева  •  21 августа 2017, 13:55

Хорошо, задержали преступника. Возмущает, как можно сесть пьяным за руль.

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Анна Ворсина  •  21 августа 2017, 14:39

Даже не говорите,у нас видимо в России такая законамерность как только выпил,так сразу необходимо за руль содиться.ведь за его холатность пострадали совсем не винные люди....

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