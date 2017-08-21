Омич сбил двух дорожников на трассе Омск-Муромцево и скрылся

Сегодня, 21 августа, около 6:45 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП с участием пешеходов на трассе Омск - Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой.
Предварительно известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал со стороны Красноярки в сторону поселка Муромцево. В районе 36 км он сбил двух дорожников, после чего бросил машину и скрылся.
В результате ДТП 25-летний и 41-летний мужчины были госпитализированы. Позже был задержан 25-летний виновник аварии. В отношении него возбуждено административное дело за оставление места ДТП и вождение в пьяном виде.
Этот парень совершил сразу несколько преступлений, а на него лишь административное дело. Мягкий у нас закон.
Дай бог,что бы наказали этого преступника по всей строгасти закона,а ребятам нашим скорейшего выздоровления....
Хорошо, задержали преступника. Возмущает, как можно сесть пьяным за руль.
Даже не говорите,у нас видимо в России такая законамерность как только выпил,так сразу необходимо за руль содиться.ведь за его холатность пострадали совсем не винные люди....