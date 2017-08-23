Переселенцы из Омска заполняют места в краснодарских школах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 10:55  •  печать

Переселенцы из Омска заполняют места в краснодарских школах

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Первые классы краснодарских школ оказались переполнены из-за большого потока переселенцев из других регионов России.

В связи с "рекордными" миграционными процессами в Краснодаре краевые школы в этом году примут больше детей, чем обычно. Планируется, что осенью за парты сядут около 15 тысяч детей. Самой заполненной станет  краснодарская школа № 66, куда уже зачислено 700 детей, сформировано 20 первых классов. Не исключено, что будет также сформирован ещё один класс.

- Краснодар привлекает многих россиян. К нам едут со всех уголков страны. Большой наплыв переселенцев зафиксирован из Омска, Томска, Новосибирска. Много жителей центральной полосы России. Есть представители других государств, - рассказала "Кубанским новостям" начальник отдела общего образования департамента образования администрации Краснодара Татьяна Петрова.

Напомним, что согласно данным Омскстата, в регионе зафиксирована миграционная убыль населения 1010 человек. Наиболее привлекательными в миграционном плане территориями для омичей остаются Тюменская область, Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Основной причиной отъезда из региона является отсутствие работы.

Теги  •  #Краснодар #миграция #переселенцы #школа

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