Переселенцы из Омска заполняют места в краснодарских школах

В связи с "рекордными" миграционными процессами в Краснодаре краевые школы в этом году примут больше детей, чем обычно. Планируется, что осенью за парты сядут около 15 тысяч детей. Самой заполненной станет краснодарская школа № 66, куда уже зачислено 700 детей, сформировано 20 первых классов. Не исключено, что будет также сформирован ещё один класс.

- Краснодар привлекает многих россиян. К нам едут со всех уголков страны. Большой наплыв переселенцев зафиксирован из Омска, Томска, Новосибирска. Много жителей центральной полосы России. Есть представители других государств, - рассказала "Кубанским новостям" начальник отдела общего образования департамента образования администрации Краснодара Татьяна Петрова.

Напомним, что согласно данным Омскстата, в регионе зафиксирована миграционная убыль населения 1010 человек. Наиболее привлекательными в миграционном плане территориями для омичей остаются Тюменская область, Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Основной причиной отъезда из региона является отсутствие работы.