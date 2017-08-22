Все омские школы допустили к новому учебному году
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 14:30, последнее обновление 22 августа 2017, 15:36  •  печать

Все омские школы допустили к новому учебному году

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В Омске завершена кампания по приёмке общеобразовательных учреждений.

Все общеобразовательные школы Омска и Омской области прошли экспертизу готовности к проведению образовательной и медицинской деятельности, а также организации питания детей. Все они соответствуют санитарным нормам и правилам. В новом учебном году к работе приступят более 1330 общеобразовательных организаций: 725 государственных и муниципальных школ и 9 негосударственных, 37 колледжей и техникумов, 98 учреждений дополнительного образования и 467 детских садов. 

В 202 зданиях сделали ремонт. В 46 строениях отремонтирована кровля, в 65 - учебные и жилые помещения, заменены окна и двери в 27 зданиях, и в 59 постройках - инженерные коммуникации и объекты теплоснабжения. Также на 35 объектах образования провели мероприятия по обеспечению общей и пожарной безопасности.

Отметим, что на проведение всех ремонтных работ и материально-техническое оснащение было направлено 354 млн руб. На эти цели из областного бюджета было выделено 193,6 млн руб., из местных бюджетов - 160,3 млн руб. и бюджета города - 60 млн руб.

Теги  •  #подготовка #школа

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Комментарии
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Роман Орехов  •  22 августа 2017, 17:37

Прекрасно что все образовательные учреждения допущены к учебному процессу и приему деток, осталось надеяться что это не показные цифры, а реальное состояние дел на местах.

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