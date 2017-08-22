Все омские школы допустили к новому учебному году

Все общеобразовательные школы Омска и Омской области прошли экспертизу готовности к проведению образовательной и медицинской деятельности, а также организации питания детей. Все они соответствуют санитарным нормам и правилам. В новом учебном году к работе приступят более 1330 общеобразовательных организаций: 725 государственных и муниципальных школ и 9 негосударственных, 37 колледжей и техникумов, 98 учреждений дополнительного образования и 467 детских садов.

В 202 зданиях сделали ремонт. В 46 строениях отремонтирована кровля, в 65 - учебные и жилые помещения, заменены окна и двери в 27 зданиях, и в 59 постройках - инженерные коммуникации и объекты теплоснабжения. Также на 35 объектах образования провели мероприятия по обеспечению общей и пожарной безопасности.

Отметим, что на проведение всех ремонтных работ и материально-техническое оснащение было направлено 354 млн руб. На эти цели из областного бюджета было выделено 193,6 млн руб., из местных бюджетов - 160,3 млн руб. и бюджета города - 60 млн руб.