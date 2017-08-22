Омичи станут передавать показания счётчиков по телефону
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 17:42, последнее обновление 22 августа 2017, 19:22  •  печать

Омичи станут передавать показания счётчиков по телефону

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Потребители АО "Омск РТС" смогут передавать показания приборов учёта по отдельному телефону.

С 1 сентября омичи смогут передавать показания счётчиков по специальному номеру. В отличие от горячей линии, по которой также поступают обращения и вопросы по расчётам, по новому номеру телефона можно будет передать только показания. Это сократит время ожидания ответа оператора.

Приём показаний будет ежедневно осуществляться по номеру 8-800-770-74-60 с 8:00 до 13:00. В период с 17 по 27 число каждого месяца - с 8:00 до 21:00. Выходной день - воскресенье.

Отметим, что передать показания приборов учёта также можно через личный кабинет на сайте компании, по электронной почте, через СМС-сообщения и в офисах СП "Теплоэнергосбыт".

Теги  •  #номер телефона #Омск РТС #счетчик

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Комментарии
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Иван Грегин  •  22 августа 2017, 20:43

Давно передаю показания через личный кабинет сайта, так намного удобнее, чем по телефону.

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