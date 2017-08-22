Омичи станут передавать показания счётчиков по телефону

С 1 сентября омичи смогут передавать показания счётчиков по специальному номеру. В отличие от горячей линии, по которой также поступают обращения и вопросы по расчётам, по новому номеру телефона можно будет передать только показания. Это сократит время ожидания ответа оператора.

Приём показаний будет ежедневно осуществляться по номеру 8-800-770-74-60 с 8:00 до 13:00. В период с 17 по 27 число каждого месяца - с 8:00 до 21:00. Выходной день - воскресенье.

Отметим, что передать показания приборов учёта также можно через личный кабинет на сайте компании, по электронной почте, через СМС-сообщения и в офисах СП "Теплоэнергосбыт".