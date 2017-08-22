В парке 30-летия ВЛКСМ установили новые туалеты 

В сентябре в парке имени 30-летия ВЛКСМ на Комсомольской аллее для посетителей будет открыт новый санитарно-технический многофункциональный модуль. Он будет оснащён раздельными туалетными кабинками, умывальниками и сушилками для рук, адаптирован для маломобильных категорий посетителей парка, а также оборудован пеленальным столиком.

- Мы эти вопросы решаем на оргкомитетах ко Дню города. В этом году туалетов было предостаточно, в том числе и в парках культуры. Мы в прошлом году в парке 30-летия ВЛКСМ сделали новую сантехнику за 700 тысяч рублей. Один туалет будет бесплатный, - говорил на пресс-конференции директор департамента культуры Омска Владимир Шалак.

Кроме этого, в самой большой зелёной зоне города планируется установка светодиодных фонарей. "Освещение территории тоже играет большую роль в благоустройстве, создаёт условия для безопасного отдыха посетителей. В 2017 году планируется приобретение светодиодных фонарей для установки в парке имени 30-летия ВЛКСМ и парке "Советский", - отметил директор ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич.

Напомним также, что в парке также очистили береговую линию озера от камыша, удалили илистые отложения и запустили 500 килограммов рыбы, у которой прошёл нерест. Кроме этого, здесь началась подготовка к обустройству в следующем году с левой стороны озера (если идти из центра парка) круглого бассейна диаметром 15 метров и глубиной один метр.