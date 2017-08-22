За две недели в Омске отремонтировали семь дворов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 09:53, последнее обновление 22 августа 2017, 10:06  •  печать

За две недели в Омске отремонтировали семь дворов

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Подрядчики завершили приведение в порядок семи объектов, на 94 объектах работы продолжаются.

10 августа в Омске подрядные организации приступили к приведению в порядок дворовых территорий. Напомним, утверждены графики ремонта 186 дворов. На данный момент завершено приведение в порядок семи объектов. Ремонт 94 объектов продолжается. Также работы ведутся на улице Туполева и на бульваре Петухова.

Ход работ, в том числе соблюдение графиков, исполнение технологических стандартов и правил безопасности, проверяют специалисты БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", а также сами жители.

- Развернута огромная работа, темпы которой с каждым днём растут. Сроки сжатые, но приоритет мы отдаём, прежде всего, качеству. Именно поэтому контролировать ремонт дворовых территорий будем не менее строго, чем автомагистралей, - сообщил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Теги  •  #дворы #мэрия #ремонт

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