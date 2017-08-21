Полицейские разыскивают байкера, скрывшегося с места ДТП

Вчера, 20 августа, в 20:55 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на в Советском округе. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно выяснили, что неизвестный водитель мотороллера ехал по улице Загородной. В районе дома № 151 он врезался в автомобиль Renault, после чего скрылся с места ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев аварии позвонить по телефонам дежурной части 79-35-04, 79-20-10 или 02.
Думаю, вряд ли уйдет от ответственности. Люди все замечают, и номер, если был, и повреждения от столкновения.