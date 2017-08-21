Полицейские разыскивают байкера, скрывшегося с места ДТП
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 16:37, последнее обновление 21 августа 2017, 16:37  •  печать

Полицейские разыскивают байкера, скрывшегося с места ДТП

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Водитель мотороллера врезался в автомобиль Renault, после чего уехал с места аварии. Теперь его разыскивают автоинспекторы.

Вчера, 20 августа, в 20:55 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на в Советском округе. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно выяснили, что неизвестный водитель мотороллера ехал по улице Загородной. В районе дома № 151 он врезался в автомобиль Renault, после чего скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев аварии позвонить по телефонам дежурной части 79-35-04, 79-20-10 или 02.

Теги  •  #ДТП #полиция #розыск

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Комментарии
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Иван Грегин  •  21 августа 2017, 19:03

Думаю, вряд ли уйдет от ответственности. Люди все замечают, и номер, если был, и повреждения от столкновения.

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