В Омске разыскивают водителя Mercedes, сбившего школьницу
Происшествия  •  18 июля 2017, 10:27, последнее обновление 18 июля 2017, 12:55  •  печать

В Омске разыскивают водителя Mercedes, сбившего школьницу

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Накануне на улице 70 лет Октября Mercedes наехал на 17-летнюю школьницу, после чего скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Вчера, 17 июля, около 17:45 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 70 лет Октября. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что неизвестный водитель ехал по улице 70 лет Октября в сторону улицы Конева за рулём Mercedes. В районе дома № 13/3 он сбил школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель иномарки скрылся после ДТП, а 17-летняя девушка-пешеход была доставлена в больницу. Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефонам 79-35-04, 79-20-10 или 02.

Теги  •  #Mercedes #ДТП #розыск #школьница

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Комментарии
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Наталия Попова  •  18 июля 2017, 11:36

Неужели нет ни одной камеры в радиусе 10 метров от места, где произошло ДТП?
Чтобы по номерам найти водителя.

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