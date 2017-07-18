В Омске разыскивают водителя Mercedes, сбившего школьницу

Накануне на улице 70 лет Октября Mercedes наехал на 17-летнюю школьницу, после чего скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Вчера, 17 июля, около 17:45 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 70 лет Октября. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что неизвестный водитель ехал по улице 70 лет Октября в сторону улицы Конева за рулём Mercedes. В районе дома № 13/3 он сбил школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель иномарки скрылся после ДТП, а 17-летняя девушка-пешеход была доставлена в больницу. Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефонам 79-35-04, 79-20-10 или 02.