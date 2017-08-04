Полицейские разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионерку на трассе в Омской области
Происшествия  •   4 августа 2017, 22:44, последнее обновление 4 августа 2017, 23:05  •  печать

Полицейские разыскивают водителя, насмерть сбившего пенсионерку на трассе в Омской области

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ДТП произошло 31 июля на автодороге М51 "Байкал" Челябинск - Новосибирск.

31 июля на автодороге М51 "Байкал" Челябинск-Новосибирск в районе между поворотом с трассы в сторону села Поповка Азовского района и СНТ "Кедр" было найдено тело 85-летней женщины. Полицейские организовали оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности скрывшегося с места ДТП водителя.

Они опросили возможных свидетелей, а также назначили проведение нескольких экспертиз. Полицейские обращаются к омичам с просьбой, помочь поймать злоумышленника. Если кто-то обладает необходимой информацией об обстоятельствах ДТП или видел отечественный автомобиль с деформацией капота, бампера, передних фар и лобового стекла, просьба позвонить по телефонам 79-34-01 или 8 (38-141)-2-32-02.

Теги  •  #ДТП #полиция #розыск

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