В Омске появятся бюсты Язова и Витте и мемориальная доска Глебову
Общество  •  11 июля 2017, 16:46  •  печать

В Омске появятся бюсты Язова и Витте и мемориальная доска Глебову

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В городе установят памятные знаки нескольким выдающимся фигурам истории России и Омска.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам депутаты рассмотрели инициативу установки бюстов реформатора Сергея Витте и маршала Дмитрия Язова, а также мемориальной доски Юрию Глебову.

Это всё выдающиеся личности. Чем больше в городе мемориальных памятников, тем больше привлекательность города. Не только большие, но и малые архитектурные формы создают город, - прокомментировал председатель комитета Александр Иванов.

За установку трёх памятных знаков члены комитета проголосовали практически единогласно. Лишь один человек высказался против установки бюста Витте. Бюст Витте будет установлен в Центральном округе, бюст Язова и доска Глебова - в Советском.

Уроженец Омска, последний министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов является единственным маршалом из Сибири за время существования Советского Союза. Почётный гражданин Омской области Язов год назад получил медаль "Омск. 300-летие".

Юрий Яковлевич Глебов руководил Омском в должности председателя исполкома городского совета народных депутатов в 1982-1990 годах. За заслуги перед городом в 1996 году был удостоен звания Почётный гражданин Омска. "Советский мэр" скончался 6 января этого года на 87 году жизни.

Теги  •  #Александр Иванов #бюст #Горсовет #Дмитрий Язов

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Комментарии
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Анастасия Новикова  •  11 июля 2017, 18:23

Я думаю это правильно, стоит помнить о людях которые сделали что-то важное для родины.

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