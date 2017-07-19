В Омске одобрили установку памятника актёру Михаилу Ульянову

Решение об установке памятника было принято сегодня, 19 июля, на пленарном заседании городского совета.

Памятник нашему земляку появится в районе Драматического театра. На комитете единогласно рекомендовано принять такое решение, - прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам Дмитрий Лицкевич.

В 2016 году рядом с Омским академическим театром драмы был заложен камень в основание памятника Михаилу Ульянову в рамках церемонии закрытия четвёртого Национального кинофестиваля "Движение". Эскизный проект монумента разработал скульптор Алексей Балашов. Ожидается, что высота бронзового памятника составит не менее трёх метров.