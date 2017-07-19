В Омске одобрили установку памятника актёру Михаилу Ульянову

Решение об установке памятника было принято сегодня, 19 июля, на пленарном заседании городского совета.
Памятник нашему земляку появится в районе Драматического театра. На комитете единогласно рекомендовано принять такое решение, - прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам Дмитрий Лицкевич.
В 2016 году рядом с Омским академическим театром драмы был заложен камень в основание памятника Михаилу Ульянову в рамках церемонии закрытия четвёртого Национального кинофестиваля "Движение". Эскизный проект монумента разработал скульптор Алексей Балашов. Ожидается, что высота бронзового памятника составит не менее трёх метров.
Ну что ж, хорошее дело. Памятник замечательному актеру и достойному человеку.