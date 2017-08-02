С начала сезона клещи покусали более трёх тысяч омичей

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей обратилось 3082 человека, в том числе 947 детей (в 2016 году - 3259, в том числе 956 детей). В Омске от укуса паразитов пострадали 1065 человек, в числе которых 275 детей. Всего зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

По состоянию на 28 июля в Омске обработано 2726,89 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений. Однако омичам советуют быть бдительными при выходе на природу и в случае необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

Отметим, что основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Её проводят круглогодично. Прививку можно поставить в медицинских учреждениях по месту жительства и учёбы.