С начала сезона клещи покусали более трёх тысяч омичей
Общество  •   2 августа 2017, 10:11, последнее обновление 2 августа 2017, 10:30  •  печать

С начала сезона клещи покусали более трёх тысяч омичей

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С укусами клещей к медикам в Омской области обратились 3082 человека.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с начала сезона за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей обратилось 3082 человека, в том числе 947 детей (в 2016 году - 3259, в том числе 956 детей). В Омске от укуса паразитов пострадали 1065 человек, в числе которых 275 детей. Всего зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом.  

По состоянию на 28 июля в Омске обработано 2726,89 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений. Однако омичам советуют быть бдительными при выходе на природу и в случае необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

Отметим, что основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Её проводят круглогодично. Прививку можно поставить в медицинских учреждениях по месту жительства и учёбы.

Теги  •  #клещ #Роспотребнадзор #укус

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Комментарии
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Анна Орлова  •  2 августа 2017, 11:07

Мы живём в самом опасном в плане клещей районе. Нельзя забывать о мерах предосторожности. Пришёл из леса - осмотрись.

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