Региональные власти решили, сколько они дадут омичам денег на ипотеку

Получить поддержку при ипотечном жилищном кредитовании смогут лишь те омичи, кто встал на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Правительством Омской области подготовлен проект указа губернатора, который регламентирует порядок предоставления компенсации омичам, взявшим ипотеку на приобретение или строительство жилья. Напомним, появление такого законопроекта анонсировалось ещё в середине июля этого года. Его разработчиками выступают областные ведомства - Минэкономики и Минстрой. Механизм поддержки при ипотечном кредитовании должен заработать в 2018 году.

Согласно проекту указа, рассчитывать на господдержку могут далеко не все омичи, а лишь те, кто встал на учёт до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также жители Омской области, после 1 марта 2005 года признанные органами местного самоуправления нуждающимися в жилье по основаниям, установленным законом. Чтобы попасть в списки на получение компенсации по ипотеке, необходимо предоставить определённые документы. Кроме того, жильё, которое в ипотеку приобрели омичи, должно быть введено в строй в последние два года.

Выплаты будет осуществлять "Омскоблстройзаказчик" в пределах средств, заложенных в областном бюджете на текущий год. Деньги перечислят на специальный счёт, открытый в банке.

Самое интересное - размер компенсации, на который могут рассчитывать омичи. Он будет определяться по формуле и зависит от нескольких факторов - от размера среднего совокупного дохода семьи и расчётной стоимости квартиры.