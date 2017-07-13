Региональные власти готовы дать омичам денег на ипотеку
Общество  •  13 июля 2017, 12:18, последнее обновление 13 июля 2017, 12:19  •  печать

Региональные власти готовы дать омичам денег на ипотеку

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В Омской области разрабатывается законопроект, позволяющий приобрести квартиру по льготной ипотеке. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2018 года.

Специалисты регионального Минстроя и Минэкономики разрабатывают законопроект, направленный на господдержку граждан при ипотечном жилищном кредитовании. Об этом сообщает областное правительство. Документами предусмотрено предоставление социальных выплат, которые омичи смогут направить на оплату первоначального взноса по ипотеке, а также на компенсацию части процентной ставки. Проводить работу по второму виду господдержки будет Омская региональная ипотечная корпорация.

- Принять нормативные правовые акты планируется до 1 ноября 2017 года. К этому времени будут определены и объёмы финансирования мероприятий в рамках государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области", - пояснили в областном правительстве.

Механизм поддержки при ипотечном кредитовании должен заработать в 2018 году.

Теги  •  #господдержка #ипотека #правительство Омской области

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