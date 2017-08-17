В Омске насчитали 19 тысяч невыездных должников

На сегодняшний день в Омской области 340 должников, 304 из которых - физические лица. Сумма задолженности физических лиц составляет 28 млрд рублей: в пользу юрлиц 21 млрд рублей и ещё 7 млрд омичи должны друг другу. Совокупная задолженность составила 35 млрд рублей. Взыскать приставы смогли лишь около 2,7 млрд рублей. Об этом сегодня в пресс-центре "МКР-Медиа" рассказали представители регионального УФССП.

- Каждое четвёртое постановление о взыскании штрафов за нарушение ПДД, каждое пятое - взыскание кредита, каждое восьмое - коммунальные задолженности, каждое пятнадцатое производство - взыскание налогов, а каждое тридцатое - алименты, - сообщила заместитель главного судебного пристава Омской области Галина Титова. - Новых мер, которые применяются к должникам, сейчас нет. С 1 октября вступит в силу закон, ограничивающий выезд за границу. На сегодняшний день в этом плане ограничено 19 тысяч жителей Омской области.

При этом, как отметили в управлении, в этом году сохраняется тенденция к снижению количества (на 37 %) поступивших от ГИБДД постановлений о взыскании штрафов за нарушение ПДД. Причиной этому послужило введение 50-процентной скидки при оплате их в двадцатидневный срок с момента привлечения к административной ответственности.

Галина Титова

Ожидаются также изменения в части обращений на взыскания на единственное жилье должника. Предполагается, что оно будет применяться к категории граждан, которые должны платить алименты, и при изменении вреда, причинённого преступлением. Напомним, в начале года федеральное ведомство предложило отменить действующий в настоящее время запрет на изъятие у должников единственного жилья. Законопроект, позволяющий забирать у должников жильё, коснётся только тех, чьи жилищные условия "явно превышают" потребности.

- Должнику будет обеспечена определённая жилая площадь, скажем так, 18 кв. м. Что касается излишков, то в судебном порядке будет решаться вопрос о взыскании на это имущество. Должнику будет выдаваться определённая сумма средств, которой он может распорядиться, купив жильё меньшей площади. Другая сумма будет выплачиваться взыскателю, - пояснила Галина Титова.

Не обращается при этом взыскание на единственное жильё, если оно не находится в ипотеке, и на предметы домашней обстановки, а также на предметы первой необходимости, это к примеру, место для сна или холодильник. Кроме этого, в перечне числятся награды и необходимое на сезон топливо.

- Когда судебный пристав приходит в квартиру к должнику, работает такой принцип: презюмируется наличие имущества, находящегося по адресу должника в собственности должника, а потом, исходя из этого, судебный пристав смотрит документы, которые есть на это имущество. Он не имеет права без отсутствия документа определять, кому принадлежит это имущество, - отметила Титова. - Лицу, которое является должником, необходимо позаботиться о своих близких и не допустить до той ситуации, когда ты в эту процедуру вовлекаешь ещё и их.