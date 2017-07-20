За коммунальные долги у омички забирают купленный в ипотеку дом
Общество  •  20 июля 2017, 16:35, последнее обновление 20 июля 2017, 16:47  •  печать

За коммунальные долги у омички забирают купленный в ипотеку дом

Автор:

Женщина не оплачивала счета более десяти лет.

Жительница Омска задолжала за коммунальные услуги более 1,75 млн руб. Квитанции за отопление и горячую воду копились с 2004 года. Теперь женщине придётся расстаться со своей недвижимостью в Центральном округе, за которую ещё не расплатилась с банком.

Двухэтажный кирпичный дом площадью 800 кв. м. и земельный участок более 1 800 кв. м были куплены в ипотеку и до сих пор находятся в залоге. Суд разделил имущество на две доли (второй частью владеет супруг должницы). Год назад приставы обратились в суд, включив в исполнительное производство долги омички ещё двум организациям - ООО "КИТ Финанс Капитал" и АО "ТГК-11" на общую сумма 4,5 млн руб. Сначала дело рассматривал Куйбышевский районный суд, затем последовали несколько инстанций. Окончательное решение принял Омский областной суд, постановивший удовлетворить требования УФССП России по Омской области. К взысканию обращено по одной четверти трёх объектов недвижимости - жилой дом, земельный участок и недостроенное помещение.

Добавим, что это первое положительное решение суда о взыскании заложенного имущества, которое является единственным жилым помещением собственника.

Теги  •  #долг #ипотека #Омск РТС #УФССП

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске КамАЗ скинул с моста грузовик с песком  •  сегодня, 17:15  •   1  •    •  
Омичи чаще всего хотят купить рестораны, парикмахерские и магазины  •  сегодня, 17:10
В Омске осудили банду мошенников, продававших арендованные авто  •  сегодня, 16:45
Водитель иномарки погиб на трассе под Омском, въехав в трубопровод  •  сегодня, 15:13
Омский бизнесмен утаил от налоговиков 160 млн рублей  •  сегодня, 14:52
Новому созыву горсовета передают вопросы бюджета, выборов мэра и парковок  •  сегодня, 13:44
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400