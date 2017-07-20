За коммунальные долги у омички забирают купленный в ипотеку дом

Жительница Омска задолжала за коммунальные услуги более 1,75 млн руб. Квитанции за отопление и горячую воду копились с 2004 года. Теперь женщине придётся расстаться со своей недвижимостью в Центральном округе, за которую ещё не расплатилась с банком.

Двухэтажный кирпичный дом площадью 800 кв. м. и земельный участок более 1 800 кв. м были куплены в ипотеку и до сих пор находятся в залоге. Суд разделил имущество на две доли (второй частью владеет супруг должницы). Год назад приставы обратились в суд, включив в исполнительное производство долги омички ещё двум организациям - ООО "КИТ Финанс Капитал" и АО "ТГК-11" на общую сумма 4,5 млн руб. Сначала дело рассматривал Куйбышевский районный суд, затем последовали несколько инстанций. Окончательное решение принял Омский областной суд, постановивший удовлетворить требования УФССП России по Омской области. К взысканию обращено по одной четверти трёх объектов недвижимости - жилой дом, земельный участок и недостроенное помещение.

Добавим, что это первое положительное решение суда о взыскании заложенного имущества, которое является единственным жилым помещением собственника.