"Сибирский хлеб" может заплатить 50 тысяч рублей за дискриминацию

Как считает прокуратура, омская компания отказалась принимать на работу омичку, потому что она слишком далеко живёт.

Мировой судья судебного участка № 47 в Кировском судебном районе Омска признал ОАО "Сибирский хлеб" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Эти деньги предприятие, если решение суда останется в силе, должно заплатить за отказ принять на работу омичку, которая хотела устроиться диспетчером.

Администрация компании посчитала, что та живёт слишком далеко от места работы. Несостоявшаяся работница "Сибхлеба" пришла в прокуратуру. Надзорное ведомство возбудило административное производство по статье "Дискриминация" и обратилось в суд, вставший на сторону омички. Но решение в силу пока не вступило.