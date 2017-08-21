"Сибирский хлеб" может заплатить 50 тысяч рублей за дискриминацию
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 09:59, последнее обновление 21 августа 2017, 15:33  •  печать

"Сибирский хлеб" может заплатить 50 тысяч рублей за дискриминацию

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Как считает прокуратура, омская компания отказалась принимать на работу омичку, потому что она слишком далеко живёт.

Мировой судья судебного участка № 47 в Кировском судебном районе Омска признал ОАО "Сибирский хлеб" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Эти деньги предприятие, если решение суда останется в силе, должно заплатить за отказ принять на работу омичку, которая хотела устроиться диспетчером.

Администрация компании посчитала, что та живёт слишком далеко от места работы. Несостоявшаяся работница "Сибхлеба" пришла в прокуратуру. Надзорное ведомство возбудило административное производство по статье "Дискриминация" и обратилось в суд, вставший на сторону омички. Но решение в силу пока не вступило.

Теги  •  #дискриминация #работа #суд #штраф

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Комментарии
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Антон Никольский  •  21 августа 2017, 14:41

А можно же было указать любую не дискриминационную причину, типа не подходите по опыту работы?

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Злата Маркова  •  21 августа 2017, 12:04

Вообще, какая разница, кто где живет. Для работы важны дисциплина и профессиональное отношение к делу.

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